Во время последних ракетных обстрелов Россия использовала вооружение с коротким временем прилета. Кроме того, не исключают угрозу попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп врага, привлечения агентов российских спецслужб и других элементов для дестабилизации ситуации в столице.

Смотрите также Уцелела только Венера: в Академии имени Бойчука показали, как выглядит заведение после "прилета"

В Киеве приняли ряд решений

Учитывая угрозы, в столице приняли следующие решения:

Безотлагательно проработать вопрос о проведении в дальнейшем мероприятий в городе Киеве, которые предусматривают привлечение многочисленного количества людей.

Пересмотреть нормативно-распорядительные документы по жизнедеятельности граждан столицы по вопросам работы общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан.

Всем силовым и военным структурам города Киева в соответствии со своими полномочиями усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице. Обеспечить принятие всех необходимых мер, которые способствуют безопасности граждан Киева.

Всем ответственным структурам и балансодержателям защитных сооружений гражданской защиты обеспечить постоянный доступ населения к укрытиям и готовность пунктов несокрушимости к использованию.

Отдельно будут мониторить социальные сети по распространению дезинформации, провокаций и другой информации, направленной на дестабилизацию ситуации в столице.

Киевлян прошу сохранять спокойствие. Не паниковать. Мы принимаем превентивные меры, чтобы Киев и его жители были надежно защищены,

– говорится в сообщении.

Также жителей столицы призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Россияне атаковали Киев баллистикой