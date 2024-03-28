Во время последних ракетных обстрелов Россия использовала вооружение с коротким временем прилета. Кроме того, не исключают угрозу попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп врага, привлечения агентов российских спецслужб и других элементов для дестабилизации ситуации в столице.
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В Киеве приняли ряд решений
Учитывая угрозы, в столице приняли следующие решения:
- Безотлагательно проработать вопрос о проведении в дальнейшем мероприятий в городе Киеве, которые предусматривают привлечение многочисленного количества людей.
- Пересмотреть нормативно-распорядительные документы по жизнедеятельности граждан столицы по вопросам работы общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан.
- Всем силовым и военным структурам города Киева в соответствии со своими полномочиями усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице. Обеспечить принятие всех необходимых мер, которые способствуют безопасности граждан Киева.
- Всем ответственным структурам и балансодержателям защитных сооружений гражданской защиты обеспечить постоянный доступ населения к укрытиям и готовность пунктов несокрушимости к использованию.
Отдельно будут мониторить социальные сети по распространению дезинформации, провокаций и другой информации, направленной на дестабилизацию ситуации в столице.
Киевлян прошу сохранять спокойствие. Не паниковать. Мы принимаем превентивные меры, чтобы Киев и его жители были надежно защищены,
– говорится в сообщении.
Также жителей столицы призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Россияне атаковали Киев баллистикой
- Утром 5 марта Воздушные силы предупредили о пусках баллистического вооружения в направлении Киева. Уже через несколько минут в городе слышали работу ПВО. В результате атаки по столице есть попадание обломков в Печерском районе. Известно, что взрывы прогремели всего за 5 минуты после объявления воздушной тревоги.
- Известно о 10 пострадавших в Печерском районе столицы. Двое из них были госпитализированы.
- На месте работали все необходимые экстренные службы.