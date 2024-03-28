Під час останніх ракетних обстрілів Росія використовувала озброєння з найкоротшим часом прильоту. Крім того, не виключають загрозу спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп ворога, залучення агентів російських спецслужб та інших елементів для дестабілізації ситуації в столиці.

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У Києві ухвалили низку рішень

Враховуючи загрози, у столиці ухвалили наступні рішення:

Невідкладно опрацювати питання щодо проведення надалі заходів в місті Києві, які передбачають залучення чисельної кількості людей.

Переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян.

Усім силовим та військовим структурам міста Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки і порядку в столиці. Забезпечити вжиття усіх потрібних заходів, які сприяють безпеці громадян Києва.

Усім відповідальним структурам та балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ населення до укриттів та готовність пунктів незламності до використання.

Окремо будуть моніторити соціальні мережі щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці.

Киян прошу зберігати спокій. Не панікувати. Ми вживаємо превентивних заходів аби Київ та його мешканці були надійно захищені,

– мовиться в повідомленні.

Також жителів столиці закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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