Викладачі і студенти показали, який вигляд мають приміщення навчального закладу після ракетного удару. Так, внаслідок атаки там вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-холл та виставковий центр.

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"Врятувало диво"

Один із викладачів в Академії імені Бойчука Мирослав Вайда розповів, що на момент влучання він проводив заняття з живопису для першокурсників в 45-тій майстерні.

Художник показав, що сталося із кабінетом після "прильоту". На кадрах видно розбиті вікна, побиту стелю та всипану склом підлогу.

Наслідки падіння уламків на художню академія в Києві / Фото Мирослав Вайда

Нас врятувало диво і те що ми встигли вчасно впасти на підлогу,
– написав у Facebook Вайда.

"Скульптури полетіли нам на голови"

Ще одна викладачка академії поспілкувалася із журналістами. Жінка розповіла, що під час вибухів у закладі проходили пари. В укритті ні вчителі, ні студенти спуститися не встигли.

Вибух страшенний. Полетіло скло, гіпсові скульптури нам на голови. Ми кинулись на підлогу, закрились руками,
– сказала викладачка

Вона також зазначила, що одна з постраждалих – лаборантка кафедри живопису, її госпіталізували.

Студентка закладу 19-річна Софія опублікувала фото аудиторії із підписом "Ось який вигляд має клас, де я регулярно малюю".

венера

Клас малювання в академії Бойчука після ракетного удару / Фото @Joviii

Удар по Києву 25 березня: що відомо

  • Вранці окупанти запустили по столиці дві балістичні ракети. Ймовірно, це був "Циркон".
  • Вибухи пролунали у кількох районах міста. Хоча всі цілі були збиті, відбулося падіння уламків. Пошкоджено приватні будинки та навчальний заклад.
  • Постраждали 10 людей. Двох – госпіталізували, в інших – гостра реакція на стрес.
  • Очільник МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи удар, закликав Захід надати Україні більше Patriot.
  • Посол США в Україні заявила, що Конгрес якнайшвидше має ухвалити пакет допомоги Києву.
  • Зазначимо, що вдень росіяни повторили ту саму тактику. Вони знову запустили балістичні ракети з Криму. Цього разу під ударом опинилися Одеса та Полтавщина.