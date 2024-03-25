Ворог активно б'є по цьому південному місту, атакуючи його і ракетами, і безпілотниками. О пів на шосту вечора в Одесі чули сильні вибухи.

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Які наслідки атаки в Одесі 25 березня

Станом на зараз – троє постраждалих жінок. На щастя, поранення не важкі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, вибите скло. Всі відповідні служби працюють,

– написав Олег Кіпер.

Також він повідомив, чи позначилася атака на енергопостачанні містян.

На 19:00 понад 300 тисяч одеситів не мають електроенергії. Утім, це не означає, що світло не повернуть.

"Фахівці роблять все можливе та неможливе, аби повернути світло у домівки одеситів. Зберігаємо спокій, заряджаємо повербанки та віримо у ЗСУ", – підсумував глава ОВА.