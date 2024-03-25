Преподаватели и студенты показали, как выглядят помещения учебного заведения после ракетного удара. Так, результате атаки там полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр.
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"Спасло чудо"
Один из преподавателей в Академии имени Бойчука Мирослав Вайда рассказал, что на момент попадания он проводил занятия по живописи для первокурсников в 45-й мастерской.
Художник показал, что произошло с кабинетом после "прилета". На кадрах видно разбитые окна, побитый потолок и усыпанный стеклом пол.
Последствия падения обломков на художественную академия в Киеве / Фото Мирослав Вайда
Нас спасло чудо и то, что мы успели вовремя упасть на пол,
– написал в Facebook Вайда.
"Скульптуры полетели нам на головы"
Еще одна преподавательница академии пообщалась с журналистами. Женщина рассказала, что во время взрывов в заведении проходили пары. В укрытии ни учителя, ни студенты спуститься не успели.
Взрыв страшный. Полетело стекло, гипсовые скульптуры нам на головы. Мы бросились на пол, закрылись руками,
– сказала преподавательница
Она также отметила, что одна из пострадавших – лаборантка кафедры живописи, ее госпитализировали.
Студентка заведения 19-летняя София опубликовала фото аудитории с подписью "Вот как выглядит класс, где я регулярно рисую".
Класс рисования в академии Бойчука после ракетного удара / Фото @Joviiii
Удар по Киеву 25 марта: что известно
- Утром оккупанты запустили по столице две баллистические ракеты. Вероятно, это был "Циркон".
- Взрывы прогремели в нескольких районах города. Хотя все цели были сбиты, произошло падение обломков. Повреждены частные дома и учебное заведение.
- Пострадали 10 человек. Двух – госпитализировали, у других – острая реакция на стресс.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя удар, призвал Запад предоставить Украине больше Patriot.
- Посол США в Украине заявила, что Конгресс как можно быстрее должен принять пакет помощи Киеву.
- Отметим, что днем россияне повторили ту же тактику. Они снова запустили баллистические ракеты из Крыма. На этот раз под ударом оказались Одесса и Полтавская область.