Преподаватели и студенты показали, как выглядят помещения учебного заведения после ракетного удара. Так, результате атаки там полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр.

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"Спасло чудо"

Один из преподавателей в Академии имени Бойчука Мирослав Вайда рассказал, что на момент попадания он проводил занятия по живописи для первокурсников в 45-й мастерской.

Художник показал, что произошло с кабинетом после "прилета". На кадрах видно разбитые окна, побитый потолок и усыпанный стеклом пол.

Последствия падения обломков на художественную академия в Киеве / Фото Мирослав Вайда

Нас спасло чудо и то, что мы успели вовремя упасть на пол,

– написал в Facebook Вайда.

"Скульптуры полетели нам на головы"

Еще одна преподавательница академии пообщалась с журналистами. Женщина рассказала, что во время взрывов в заведении проходили пары. В укрытии ни учителя, ни студенты спуститься не успели.

Взрыв страшный. Полетело стекло, гипсовые скульптуры нам на головы. Мы бросились на пол, закрылись руками,

– сказала преподавательница

Она также отметила, что одна из пострадавших – лаборантка кафедры живописи, ее госпитализировали.

Студентка заведения 19-летняя София опубликовала фото аудитории с подписью "Вот как выглядит класс, где я регулярно рисую".

Класс рисования в академии Бойчука после ракетного удара / Фото @Joviiii

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