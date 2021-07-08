Киевлянин стрелял в патрульного в Голосеево: полиция показала фото из больницы

В Голосеевском районе Киева мужчина ранил патрульного, который прибыл на вызов. В полиции показали фотографию своего коллеги из больницы.

Пострадавший Сергей Василенко чувствует себя хорошо. Такую информацию обнародовал Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции.

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Фокусируется на восстановлении и уже хочет обратно на службу. Мотивированный, позитивный и настроенный на победу. Мощный характер,

– подчеркнул правоохранитель.

Ранее медики сообщали о тяжелом состоянии полицейского и другого пострадавшего в результате стрельбы – гражданского. Судя по сообщению Белошицкого, состояние Василенко стабилизировалось.



Раненый патрульный в больнице / Фото с фейсбук-страницы Билошицкого

Что известно о раненом патрульном

Сергей Василенко – 27 лет, в патрульной полиции он работает с 2019. В прошлом – военнослужащий, увлекается мотоспортом.

В полиции подчеркнули, что мужчина неоднократно проявлял мужество и волевые качества. Его ранили во время выполнения служебного задания.

После стрельбы, которую открыл "голосеевский стрелок", Василенко уже перенес операцию. Медики пытаются спасти его руку.

Стрельба в Голосеево: коротко

Инцидент случился 7 июля в доме жилого комплекса Park Avenue на Голосеевском проспекте, 58. Мужчина подстрелил полицейского и гражданского, а затем поджег квартиру. В МВД уточнили, что патрульные прибыли на вызов из-за семейной ссоры. Владелец квартиры, открывший огонь, был пьян. Ему светит от 9 до 15 лет за решеткой.