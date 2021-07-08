Киянин стріляв у патрульного в Голосієво: поліція показала фото з лікарні

У Голосіївському районі Києва чоловік поранив патрульного, який прибув на виклик. У поліції показали фотографію свого колеги із лікарні.

Потерпілий Сергій Василенко почувається добре. Таку інформацію оприлюднив Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції.

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Фокусується на відновленні і вже хоче назад на службу. Вмотивований, позитивний і налаштований на перемогу. Потужний характер,

– наголосив правоохоронець.

Раніше медики повідомляли про важкий стан поліцейського та іншого потерпілого внаслідок стрілянини – цивільного. Судячи з допису Білошицького, стан Василенка стабілізувався.



Поранений патрульний у лікарні / Фото з фейсбук-сторінки Білошицького

Що відомо про пораненого патрульного

Сергію Василенку – 27 років, у патрульній поліції він працює з 2019. У минулому – військовослужбовець, захоплюється мотоспортом.

У поліції підкреслили, що чоловік неодноразово проявляв мужність та вольові якості. Його поранили під час виконання службового завдання.

Після стрілянини, яку відкрив "голосіївський стрілок", Василенко вже переніс операцію. Медики намагаються врятувати його руку.

Стрілянина у Голосієво: коротко

Інцидент трапився 7 липня у будинку житлового комплексу Park Avenue на Голосіївському проспекті, 58. Чоловік підстрелив поліцейського і цивільного, а потім підпалив квартиру. У МВС уточнили, що патрульні прибули на виклик через сімейну сварку. Власник квартири, який відкрив вогонь, був п'яним. Йому світить від 9 до 15 років за ґратами.