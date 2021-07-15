На Киевщине 17-летняя девушка подожгла себя из-за неразделенной любви

В селе Пруды Фастовского района 17-летняя девушка из-за неразделенной любви облилась бензином и подожгла себя. К счастью, рядом был товарищ, который облил ее водой из ведра.

Они были пьяными – отдыхали вместе. Парню уже 24, поэтому после инцидента ему выписали админку за доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения, хоть он и спас девушке жизнь.

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Получила незначительные ожоги

Пострадавшая не успела обгореть. Девушка получила незначительные ожоги. На ее родителей также составили админпротокол за то, что допустили такое.

В полиции обращаются ко всем родителям.

Психика молодого человека лишь начинает формироваться, поэтому первые разочарования, которые случаются со вчерашними детьми сопровождаются настоящей драмой. Именно поэтому подростки иногда прибегают к попыткам суицида и разного рода зависимостям. Главная задача родителей и родственников – помочь, предостеречь и проявить поддержку,

– пишут на странице Киевской полиции.

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