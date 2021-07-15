На Київщині 17-річна дівчина підпалила себе через нерозділене кохання

У селі Ставки Фастівського району 17-річна дівчина через нерозділене кохання облилась бензином та підпалила себе. На щастя, поруч був товариш, який облив її водою з відра.

Вони були п’яними – відпочивали разом. Хлопцю вже 24, тому після інциденту йому виписали адмінку за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння, хоч він й врятував дівчині життя.

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Отримала незначні опіки

Постраждала не встигла обгоріти. Дівчина отримала незначні опіки. На її батьків також склали адмінпротокол – за те, що допустили таке.

В поліції звертаються до всіх батьків.

Психіка молодої людини лише починає формуватися, тому перші розчарування, які трапляються з вчорашніми дітьми супроводжуються справжньою драмою. Саме тому підлітки іноді вдаються до спроб суїциду та різного роду залежностей. Найголовніше завдання батьків та родичів – допомогти, зарадити та проявити підтримку,

– пишуть на сторінці Київської поліції.

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