Інцидент трапився близько обіду 14 липня. На щастя, постраждалі не потребували госпіталізації.
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Стриянин врятував 3 людей, які тонули
Чоловік розповів, що приблизно о 16:00 він відпочивав на березі річки Стрий. Раптом Данелейко почув крики про допомогу. З пляжу він помітив, як у річці кілька людей йдуть під воду. За словами рятівника, він побіг у воду "на автоматі".
Це були троє людей, 2 жінки та дівчинка десь років 8. Я до них підплив і почав виштовхувати в сторону берега, одразу всіх отак штовхав. Назустріч люди вже зайшли в воду і помогли мені їх витягати на сушу,
– розповів чоловік.
На березі постраждалим надали першу допомогу. Вони перебували у стані шоку, однак госпіталізації не потребували. Чоловік врятував 3 жительок Стрия – маму з донькою та їхню родичку.
Відпочивальниці потрапили у коловорот
Очевидиця події Любов Кістей розповіла у коментарі "Львівському порталу", що у той день людей на пляжі було мало, в основному – жінки з дітьми. У річці за поваленим деревом утворився смертельно небезпечний коловорот. Зовні його помітити неможливо, однак вихор здатен затягнути людину під воду.
"У річці гралося багато дітей, які стрибали з поваленого у воду дерева. Якоїсь миті фактично на цьому ж місці почали тонути двоє жінок, яких тягло на дно коловоротом. Одна з них не вміла плавати й, рятуючись, почала топити іншу жінку, яку затягнуло під воду", – зазначила жінка.
Помітивши це, Кістей почала кликати на допомогу. Тоді на порятунок жінкам кинувся Данелейко та молода невідома дівчина.
"Він оперативно кинувся у ріку їх витягувати, але в цей момент у коловорот почало затягувати ще й дівчинку років 10. До порятунку людей підпливла ще одна дівчина років 15 та почала виштовхувати меншу із води", – додала очевидиця.
Тоді Кістей витягнула дитину на берег, а після цього чоловік зумів врятувати обидвох жінок.
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Місцевий підприємець віддячив рятівнику
Стрийський підприємець Любомир Ковальський наступного дня після порятунку, 15 липня, подарував чоловікові набір для плавання та сертифікат на тисячу гривень на покупки в його магазині спорттоварів.
Я дізнався про Андрія з соцмереж і вирішив, що за такий геройський вчинок має бути якась винагорода. Чоловік дуже скромний, я його ледь вмовив прийти й прийняти той символічний подарунок,
– розповів Ковальський.
Про вчинок Данелейка також дізналися в управлінні ДСНС. Там розглядають можливість нагородження стриянина за його героїчний вчинок.
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Місцевий підприємець віддячив чоловікові / Фото Любомира Ковальського