Рятувальники заявили, що лише за 1 день у воді померли 32 людини, з них п'ятеро дітей.

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Статистика за минулу добу

За даними рятувальників, протягом 11 липня загинули 32 людини. Сталося це:

у Дніпрі , на штучному водоймищі "Котлован", а також у водоймі у Синельниківському районі;

, на штучному водоймищі "Котлован", а також у водоймі у Синельниківському районі; у Черкасах на річці Дніпро;

на річці Дніпро; у Києві на озері у Біличанському лісі Святошинського району.

У ДСНС додали, що навіть така сумна статистика не лякає українців і смертність на воді продовжує збільшуватися. За даними рятувальників, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є:

недотримання правил безпечної поведінки громадянами;

купання у не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 665 людей, з яких 70 дітей. Врятовано 307 людей, зокрема 63 дітей.

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