Спасатели заявили, что только за 1 день в воде умерли 32 человека, из них пятеро детей.

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Статистика за минувшие сутки

По данным спасателей, в течение 11 июля погибли 32 человека. Произошло это:

  • в Днепре, на искусственном водоеме "Котлован", а также в водоеме в Синельниковском районе;
  • в Черкассах на реке Днепр;
  • в Киеве на озере в Беличанском лесу Святошинского района.

В ГСЧС добавили, что даже такая печальная статистика не пугает украинцев и смертность на воде продолжает увеличиваться. По данным спасателей, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде являются:

  • несоблюдение правил безопасного поведения гражданами;
  • купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

В общем, с начала года на водоемах страны уже утонуло 665 человек, из которых 70 детей. Спасено 307 человек, в том числе 63 детей.

Правила безопасности на воде: главные советы от ГСЧС

  • Отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах.
  • Никогда не ныряйте в незнакомых местах.
  • Не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные пруды и реки
  • Не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах.
  • Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.
  • Не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас.
  • Температура воды должна быть не ниже +17 градусов.
  • Следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.