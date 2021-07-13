Інцидент стався в понеділок, 12 липня. Одного з відпочивальників знесло течією і він почав тонути.

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Як все відбувалося

На крики про допомогу зреагував поліцейський, який одразу ж кинувся рятувати чоловіка. Та сильна течія почала зносити обох. На щастя, на допомогу прийшли й інші небайдужі люди.

Уже на березі правоохоронець робив потерпілому непрямий масаж серця, а паралельно викликав лікарів. Йому вдалося за лічені хвилини привести чоловіка до тями.

Опісля постраждалого госпіталізували лікарі швидкої допомоги, які приїхали на виклик. Зараз його здоров’ю нічого не загрожує.

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