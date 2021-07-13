Інцидент стався в понеділок, 12 липня. Одного з відпочивальників знесло течією і він почав тонути.
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Як все відбувалося
На крики про допомогу зреагував поліцейський, який одразу ж кинувся рятувати чоловіка. Та сильна течія почала зносити обох. На щастя, на допомогу прийшли й інші небайдужі люди.
Уже на березі правоохоронець робив потерпілому непрямий масаж серця, а паралельно викликав лікарів. Йому вдалося за лічені хвилини привести чоловіка до тями.
Опісля постраждалого госпіталізували лікарі швидкої допомоги, які приїхали на виклик. Зараз його здоров’ю нічого не загрожує.
У Чернівцях поліцейський врятував життя чоловікові, який тонув: відео
Правила безпеки на воді: головні поради від ДСНС
- Ніколи не купайтесь наодинці. Також не пірнайте у незнайомих місцях та не запливайте далеко від берега;
- Відпочивайте та купайтесь на спеціально обладнаних пляжах;
- Не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві водойми;
- Не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
- Слідкуйте за штормовими попередженнями й не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру;
- Температура води повинна бути не нижче +17 градусів;
- Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння.