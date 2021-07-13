Инцидент произошел в понедельник, 12 июля. Одного из отдыхающих унесло течением и он начал тонуть.
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Как все происходило
На крики о помощи среагировал полицейский, который сразу же бросился спасать мужчину. Но сильное течение начало сносить обоих. К счастью, на помощь пришли и другие неравнодушные люди.
Уже на берегу правоохранитель делал пострадавшему непрямой массаж сердца, а параллельно вызвал врачей. Ему удалось за считанные минуты привести человека в чувство.
После пострадавшего госпитализировали врачи скорой помощи, которые приехали на вызов. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
В Черновцах полицейский спас жизнь тонувшему мужчине: видео
Правила безопасности на воде: главные советы от ГСЧС
- Никогда не купайтесь в одиночку. Также не ныряйте в незнакомых местах и не заплывайте далеко от берега;
- Отдыхайте и купайтесь на специально оборудованных пляжах;
- Не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им самостоятельно посещать местные водоемы;
- Не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас;
- Следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра;
- Температура воды должна быть не ниже 17 градусов;
- Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.