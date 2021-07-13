Инцидент произошел в понедельник, 12 июля. Одного из отдыхающих унесло течением и он начал тонуть.

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Как все происходило

На крики о помощи среагировал полицейский, который сразу же бросился спасать мужчину. Но сильное течение начало сносить обоих. К счастью, на помощь пришли и другие неравнодушные люди.

Уже на берегу правоохранитель делал пострадавшему непрямой массаж сердца, а параллельно вызвал врачей. Ему удалось за считанные минуты привести человека в чувство.

После пострадавшего госпитализировали врачи скорой помощи, которые приехали на вызов. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

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