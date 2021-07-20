Били ногой и давали пощечины: на Киевщине девушки жестко избили школьницу – видео 18+
Источник:"Сегодня"
14-летняя девочка поссорилась с прохожими девушками, которые довольно сильно ее избили. Инцидент агрессоры снимали на видео. Произошло это еще 6 июля в городе Тараща Киевской области.
Потерпевшая написала заявление об избиении, поэтому теперь инцидент расследуют полицейские. Личности злоумышленниц уже известны правоохранителям.
Смотрите также В Киеве на 4-летнего мальчика упала витрина в ТРЦ: детали инцидента
Нарушительницами оказались местные жительницы 14, 17 и 20 лет.
Что известно об избиении школьницы в Тараще под Киевом
- Ссора между подростком и группой девушек произошла вблизи центра города около 20:00 6 июля.
- Девушки начали выяснять отношения, однако словесный конфликт почти сразу перешел в драку.
- Более взрослые злоумышленницы надавали оппонентке пощечин, а самая молодая из агрессоров била потерпевшей ногой по голове.
Как именно квалифицировали произошедшее полицейские, пока неизвестно. Впрочем, если злоумышленницы не нанесли потерпевшей тяжелых травм, им грозит лишь штраф. В случае с самой младшей из нападавших наказание могут применить для ее родителей.
Смотрите видео избиения 14-летней девочки в Таращах на Киевщине: