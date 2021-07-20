Били ногою та давали ляпаси: на Київщині дівчата жорстко побили школярку – відео 18+

14-річна дівчинка посварилася з перехожими дівчатами, які досить сильно її побили. Інцидент агресорки знімали на відео. Сталося це ще 6 липня у місті Тараща Київської області.

Потерпіла написала заяву про побиття, тому тепер інцидент розслідують поліцейські. Особи зловмисниць вже відомі правоохоронцям.

Дивіться також У Києві на 4-річного хлопчика впала вітрина в ТРЦ: деталі інциденту

Порушницями виявилися місцеві мешканки 14, 17 та 20 років.

Що відомо про побиття школярки у Таращі під Києвом

Сварка між підлітком та групою дівчат сталася поблизу центра міста близько 20:00 6 липня.

Дівчата почали з'ясовувати стосунки, однак словесний конфлікт майже одразу перейшов у бійку.

Більш дорослі зловмисниці надавали опонентці ляпасів, а наймолодша з агресорок била потерпілою ногою по голові.

Як саме кваліфікували подію поліцейські, наразі невідомо. Втім, якщо зловмисниці не завдали потерпілій важких травм, їм загрожує лише штраф. У випадку з наймолодшою з нападниць покарання можуть застосувати для її батьків.

Дивіться відео побиття 14-річної дівчинки у Таращах на Київщині: