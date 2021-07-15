Почти 20 раз ударил гантелью: на Киевщине мужчина убил мать и пытался совершить самоубийство
Источник:Полиция Киевской области
33-летний житель Вышгородского района Киевской области крайне жестоко расправился со своей матерью, а потом позвонил в полицию. Правоохранителям он сказал, что нашел раненую женщину в собственном доме.
Хотя полицейским злоумышленник сказал, что их приезд не нужен, те отправились на место инцидента и вызвали медиков скорой. Врачи прибыли первыми и обнаружили в комнате частного дома мертвую 50-летнюю женщину.
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Следователи быстро установили, что к убийству может быть причастен сам заявитель. Однако мужчины в жилье не было.
Перерезал себе горло
Дом, где произошло преступление / Фото полиции Киевской области
- Пока правоохранители работали на месте преступления, к ним поступило извещение о человеке с перерезанным горлом, лежащим во дворе одного из соседних домов.
- Раненым оказался сын погибшей. Его госпитализировали в реанимацию и спасли.
- Полицейские выяснили, что 33-летний мужчина поссорился со своей мамой, после чего схватил гантель и ударил ею родственницу около 20 раз.
- Он пытался избежать наказания и позвонил в полицию с сообщением о нападении на мать со стороны неизвестного лица.
- Поняв, что за содеянное ему все равно придется отвечать, злоумышленник решил покончить с собой.
50-летняя женщина скончалась на месте избиения / Фото полиции Киевской области
Сейчас злоумышленник находится под надзором полиции в больнице. Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.
Если мужчину признают виновным в суде, ему грозит от 7 до 15 лет заключения.