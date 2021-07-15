Майже 20 разів вдарив гантеллю: на Київщині чоловік жортоко вбив власну матір

33-річний мешканець Вишгородського району Київської області вкрай жорстоко розправився зі своєю матір'ю, а потім подзвонив до поліції. Правоохоронцям він сказав, що знайшов поранену жінку у власному будинку.

Хоча поліцейським зловмисник сказав, що їх приїзд не потрібен, ті вирушили на місце інциденту та викликали медиків швидкої. Лікарі прибули першими та знайшли в кімнаті приватного будинку мертву 50-річну жінку.

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Слідчі швидко встановили, що до вбивства може бути причетним сам заявник. Проте чоловіка у житлі не було.

Перерізав собі горло



Будинок, де стався злочин / Фото поліції Київської області

Доки правоохоронці працювали на місці злочину, до них надійшло сповіщення про чоловіка з перерізаним горлом, який лежить на подвір'ї одного з сусідніх будинків.

Пораненим виявився син загиблої. Його госпіталізували до реанімації та врятували.

Поліцейські з'ясували, що 33-річний чоловік посварився зі своєю мамою, після чого схопив гантель та ударив нею родичку близько 20 разів.

Він намагався уникнути покарання та подзвонив до поліції з повідомленням про напад на матір з боку невідомої особи.

Зрозумівши, що за скоєне йому все одно доведеться відповідати, зловмисник вирішив накласти на себе руки.



50-річна жінка померла на місці побиття / Фото поліції Київської області

Наразі зловмисник перебуває під наглядом поліції у лікарні. Йому повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Якщо чоловіка визнають винним у суді, йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.