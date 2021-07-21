На Киевщине отец зарезал сына: дома пили алкоголь

В поселке Мигалки, что в Киевской области, произошла ужасная драма – отец убил сына. Между ними возник конфликт на фоне употребления алкоголя.

В полицию поступила информация, что один мужчина ножом ранил другого. Уже на месте правоохранители поняли, что ссора произошла между отцом и сыном.

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Сыну было 35 лет

53-летний местный житель вместе с сыном распивали дома спиртные напитки. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого отец взял в руки нож и нанес им телесные повреждения своему 35-летнему сыну. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.

Что грозит отцу

Злоумышленника задержали и будут держать под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Жили в ужасных условиях

Судя по фотографиям, которые опубликовали в полиции, мужчины жили в ужасных условиях – дом без окон и в аварийном состоянии.