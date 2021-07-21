На Київщині батько зарізав сина: вдома пили алкоголь

У селищі Мигалки, що у Київській області, сталась жахлива драма – батько вбив сина. Між ними виник конфлікт на тлі вживання алкоголю.

До поліції надійшла інформація, що один чоловік ножем поранив іншого. Вже на місці правоохоронці зрозуміли, що сварка сталась між батьком та сином.

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Сину було 35 років

53-річний місцевий житель разом із сином розпивали вдома спиртні напої. Між чоловіками стався конфлікт під час якого батько взяв до рук ножа та наніс ним тілесні ушкодження своєму 35-річному сину. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Що загрожує батьку

Зловмисника затримали й триматимуть під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Жили в жахливих умовах

Судячи зі світлин, які опублікували в поліції чоловіки жили у жахливих умовах – будинок без вікон й в аварійному стані.