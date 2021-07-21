Як повідомляє пресслужба київської поліції, нападник курив у залі очікування й коли до нього підійшов правоохоронець й зробив зауваження, то чоловік одразу дістав ніж й кинувся на поліцейського.

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Інцидент трапився близько 17-ї години вечора. На щастя, поліцейський не постраждав.

Що відомо про нападника

Затриманий – мешканець столиці, 1977 року народження, який потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення адміністративних правопорушень, а також злочину, пов’язаного із незаконним обігом наркотичних речовин.