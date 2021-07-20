​​​Реальний термін ув'язнення отримав київський байкер, який нахабно порушив правила дорожнього руху та не зупинився на вимогу правоохоронців. Замість того, щоб спокійно сплатити штраф, чоловік вирішив чинити опір поліцейським та травмував одного з них.

Дивіться також Усе через шум газонокосарки: на Запоріжжі сталася бійка зі стріляниною – відео

Злочин стався 10 травня на Центральній вулиці неподалік від метро "Славутич".

Їхав без шолома та порушував правила

Почався інцидент з того, що патрульні помітили двох пілотів мотоциклів, один з яких рухався з порушенням правил дорожнього руху та керував байком без шолома.

Поліцейські спробували зупинити чоловіка, однак він та його друг прискорилися та намагалися втекти.

Під час переслідування правоохоронці заблокували мотоцикл одного зі зловмисників, однак той натиснув на газ та збив поліцейського. Після цього чоловік тягнув інспектора по дорозі, аж поки не впав.

Злочинець намагався втекти, але його затримав напарник потерпілого копа.

Лікарі діагностували у поліцейського перелом лівого надколінника та численні садна. Судові експерти оцінили ці травми як легкої та середньої ступенів тяжкості.

Під час розгляду провадження по суті обвинувачений своєї провини не визнавав, однак служителів Феміди аргументи прокурорів цілком влаштували.

Дивіться відео травмування поліцейського під час затримання байкера-порушника у Києві: