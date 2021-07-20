Реальный срок заключения получил киевский байкер, который нагло нарушил правила дорожного движения и не остановился по требованию правоохранителей. Вместо того, чтобы спокойно заплатить штраф, мужчина решил сопротивляться полицейским и травмировал одного из них.

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Преступление произошло 10 мая на Центральной улице недалеко от метро "Славутич".

Ехал без шлема и нарушал правила

Начался инцидент с того, что патрульные заметили двух мотоциклистов, один из которых двигался с нарушением правил дорожного движения и управлял байком без шлема.

Полицейские попытались остановить мужчину, однако он и его друг ускорились и пытались убежать.

Во время преследования правоохранители заблокировали мотоцикл одного из злоумышленников, однако тот нажал на газ и сбил полицейского. После этого мужчина тянул инспектора по дороге, пока не упал.

Преступник пытался убежать, но его задержал напарник пострадавшего копа.

Врачи диагностировали у полицейского перелом левого надколенника и многочисленные ссадины. Судебные эксперты оценили эти травмы как легкой и средней степеней тяжести.

При рассмотрении производства по существу обвиняемый своей вины не признавал, однако служителей Фемиды аргументы прокуроров вполне устроили.

Смотрите видео травмирования полицейского во время задержания байкера-нарушителя в Киеве: