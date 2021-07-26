Лежал без штанов и сознания: в киевском парке поймали наркомана, который продавал квас – фото
Источник:муниципальная стража Киева
Без сознания мужчина лежал у озера в парке Партизанской славы. Рядом с ним валялся шприц.
Прохожие, увидевшие неприятную картину, обратились к бойцам Муниципальной стражи. Прибывшие на место правоохранители сразу поняли, что произошло.
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Сотрудники коммунального предприятия вызвали на место происшествия медиков и полицейских.
Отключился на работе
Мужчине не понадобилась госпитализация / Фото муниципальной стражи Киева
- Врачи скорой оказали мужчине помощь и подтвердили вероятность того, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
- Как выяснилось, мужчина употреблял запрещенные вещества непосредственно на рабочем месте.
- Он вколол себе инъекцию в людном месте парка, после чего отключился.
- Полицейские и представители мунстражи установили, что мужчина является продавцом точки по продаже кваса.
Рядом с мужчиной нашли использованный шприц / Фото муниципальной стражи Киева
Пока он лежал в беспомощном состоянии, неизвестные похитили деньги из кассы. Владелец точки, приехавший на место происшествия, отказался от написания заявления о совершении преступления.
Задержали ли продавца полицейские, пока неизвестно.