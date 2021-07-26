Девушка является известной моделью. В 2017 году она участвовала в конкурсе Мисс Украина. Кроме того, она была помощницей председателя Львовского облсовета Петра Колодия.

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Решение суда

Судья Галицкого райсуда Виталий Стрельбицкий признал виновной Анну-Марьяну Самолук в управлении авто под действием наркотических средств, а также в совершении ДТП.

Ей назначили наказание в виде штрафа в 17 тысяч гривен, а также лишение водительских прав сроком на 1 год.

У 24-летней модели есть 10-дневный срок, чтобы обжаловать решение суда в апелляции.

Детали ДТП во Львове

Эта авария произошла еще 28 мая на улице Ковжуна. Водитель влетела в припаркованный Porsche Cayenne, а потом скрылась с места аварии.

Впоследствии ее поймали патрульные и заподозрили у нее состояние наркотического опьянения. Экспертиза подтвердила наличие в организме экстази, менамфетамина и амфетамина.

Анна-Марьяна Самолук объяснила, что праздновала день рождения и думала, что уже не находится в состоянии наркотического опьянения. Собственной вины она не возражала.



Припаркованный Porsche Cayenne, в который въехала Анна-Марьяна Самолук / фото партульнои полиции