Инцидент произошел ночью 23 июля на Сихове. Об этом сообщает пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

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"Ворует любовь… Направьте две высокие Полины"

В 23:30 в полицию позвонил мужчина и обвинил свою жену в краже любви. Ведь она отказывается от секса.

Шутник отмечает, что он боится подходить к жене. Потому что его могут обвинить в домогательстве.

Чтобы этого не случилось он просит прислать две высокие Полины.

Интересно, что жены в то время дома не было.



В полицию обратился мужчина, у которого женщина "ворует любовь" / Фото из фейсбука Екатерины Рыбий

Как отмечает в публикации Екатерина Рыбий, "Полина – это Полиция против насилия".

Говорят, что нормальный

Патрульные говорят, что мужчина – адекватный. Просто, когда выпьет, то немного нудиться и звонит в полицию. Известно, что ему 44 года.

Злоумышленнику уже объявляли административное правонарушение из-за ложного вызова в начале 2021 года. Тогда он ограничился меньшим штрафом.

На этот раз заплатит уже значительно больше за еще один ложный вызов и курения в подъезде.