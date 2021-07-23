Патрульні кажуть, що чоловік – адекватний. Просто, коли вип'є, то трохи нудиться і телефонує в поліцію. Відомо, що йому – 44 роки.

Зловмиснику вже оголошували адміністративне правопорушення через хибний виклик на початку 2021 року. Тоді він обмежився меншим штрафом.

Цього разу сплатить вже значно більший за ще один неправдивий виклик та куріння в під'їзді.