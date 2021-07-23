Інцидент трапився вночі 23 липня на Сихові. Про це повідомляє речниця Патрульної поліції Львова Катерина Рибій.
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"Краде кохання...Скеруйте дві високі Поліни"
- О 23:30 до поліції зателефонував чоловік і звинуватив свою дружину у крадіжці кохання. Адже вона відмовляється від сексу.
- Жартівник зазначає, що він боїться підходити до жінки. Бо його можуть звинуватити у домаганні.
- Щоб цього не трапилось, він просить прислати дві високі Поліни.
- Цікаво, що дружини в той час удома не було.
До поліції звернувся чоловік, в якого жінка "краде кохання" / Фото з фейсбуку Катерини Рибій
Як зазначає у дописі Катерина Рибій, "Поліна – це Поліція проти насильства".