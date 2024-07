Адвокат обездоленных и будущий премьер Британии: кто такой Кир Стармер и чего ждать Украине

4 июля в Великобритании проходят досрочные парламентские выборы. При этом их результат был практически известен чуть ли не за год и означал конец 14-летнего правления консерваторов (они же – тори) и начало эры лейбористов.

Лейбористы во главе с Киром Стармером получили 410 мест в новом парламенте. А вот консерваторы в этой гонке потерпели разгромное поражение.

Все эти годы они находились в удобной роли оппозиции и критиков власти, каждый ляп которой добавлял им и их рейтингу сил. При этом сами возвращаться во власть лейбористы не спешили, ожидая удобного случая, который наступил именно сейчас.

Но что известно об их лидере Кире Стармере, который, скорее всего, станет новым премьер-министром Великобритании. А самое главное – как он относится к Украине и что думает о войне против России – читайте в материале 24 Канала.

Результаты выборов в Великобритании / Инфографика Politico

Стратегия лейбористов несколько напоминает план действий, воспетый Дэвидом Боуи в его вечном хите об удивительном пришельце, который прилетел из далекого космоса, чтобы спасти Землю:

He'd like to come and meet us

But he thinks he'd blow our minds

Даже имена героев также созвучны. У Боуи – Starman, а у лейбористов – Кир Стармер. В этом политике действительно есть что-то неземное, он не похож ни на кого из предшественников (хотя журналисты говорят о "новом Блэре", а некоторые даже о "новом Эттли"). Но все это лишь метафоры, сейчас Кир Стармер, как сказал бы Боуи – may land tonight, то есть станет премьер-министром Великобритании. И это всего лишь за 9 лет в политике.

Предлагаем переслушать классический хит и рассказываем о биографии будущего 80-го премьера Соединенного Королевства.

Кто такой Кир Стармер: биография следующего премьер-министра Великобритании

Кир Стармер родился 2 сентября 1962 года в Лондоне в простой семье. Этот факт он очень любит регулярно подчеркивать. Настолько регулярно, что фраза “Мой отец был слесарем” стала мемом.

Дошло до того, что сейчас британцы шутят, что на самом деле Кир – робот и лишь повторяет заученную легенду об отце-слесаре и матери-медсестре. Кир Стармер действительно не слишком эмоциональный человек, которого интересует только работа и которому не снятся сны (как он сам утверждает).

Даже как-то странно, что он фанатеет от футбольного клуба украинца Александра Зинченко "Арсенал". Конечно, если это правда, а не опять часть "легенды". Как и рассказы о "темном секрете": нелегальной продаже мороженого на Французской Ривьере во время летних каникул в 1980-е.

В Лондоне семья Стармеров не задержалась и переехала в городок Окстед на юго-востоке Великобритании. Там прошли детские годы будущего политика. При этом каждую субботу он ездил в Лондон на уроки игры на флейте. У Стармеров было четверо детей, они жили в маленьком доме (pebbledash semi), отец все время работал, мать тяжело болела. На частную школу у Стармеров не было денег, поэтому Кир учился в государственной, когда же ее реформировали в частную, за обучение платила местная власть.

Можно утверждать, что Кир Стармер сделал себя сам – он стал первым представителем семьи, кто получил высшее образование. Учился в не слишком престижном университете Лидса, получил и степень бакалавра права, впоследствии перешел в очень уважаемый оксфордский колледж Сент-Эдмунд Холл и получил диплом юриста.

Адвокат обездоленных

По завершении обучения Стармер присоединился к коллегии адвокатов и специализировался на правозащитной деятельности и достиг в этой сфере значительных успехов.

Стармер брался за тяжелые и резонансные дела, защищал простых людей, в частности оказывал бесплатную юридическую помощь участникам протестов против экономических реформ (экспериментов) власти, представлял профсоюзы, мигрантов в исках против государства и даже лиц, которых подозревали в терроризме, а также левых активистов в исках к глобальным корпорациям. Самым известным кейсом, пожалуй, является иск McDonald's к экоактивистам, которых корпорация обвинила в клевете и осквернении репутации. Дело затянулось на 10 лет и прошло все инстанции, Стармер проиграл в Великобритании, но взял реванш в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека).

В 2002 году Кир Стармер по выслуге лет получил статус Королевского адвоката, также он был сотрудником центра прав человека при Эссекском университете, консультантом по правам человека Ассоциации старших полицейских офицеров и советником по правам человека Наблюдательного совета полиции Северной Ирландии.

Далее Кир Стармер сменил адвокацию на прокуратуру. С 2008 по 2013 годы он возглавлял Королевскую прокурорскую службу и исполнял обязанности главного государственного обвинителя. На этой должности Стармер проявил себя хорошо, за что получил высокую награду – The Most Honourable Order of the Bath и официально стал сэром Киром.

Кир Стармер: прорыв в политику

Орден Бани – рыцарская награда, а называется она именно так из-за того, что посвящению в рыцари предшествовали ночной пост молитвой и обязательным купанием. Церемония была обязательной и выполнялась до 1815 года.

В 2015 году начинается политическая карьера сэра Кира. Он всегда симпатизировал лейбористам (как и его семья, хотя Стармеры и жили в районе, где традиционно голосовали за тори), поэтому выбор политической силы был вполне предсказуемым. При этом путь в большую политику оказался как-то слишком простым. В апреле 2015 года Стармер с первой же попытки избирается в парламент от Лейбористской партии в Северном Лондоне (этот округ считается родным для лейбористов) и вливается в ряды оппозиции.

Это были времена Брексита. Лидер Лейбористов Джереми Корбин, который тогда же сменил на этом посту Эда Миллибенда, это движение поддерживал. Стармер, несмотря на несогласие с политикой фаната Фиделя Кастро и Уго Чавеса Корбина, даже получил неформальную должность министра по Брекситу в теневом правительстве лейбористов, но сам этих взглядов не разделял.

В 2019 году он даже вынес свой еврооптимизм на всеобщее обсуждение, но проиграл дискуссию под давлением Корбина, при этом большинство лейбористов были против Брексита.

Оторванность от реалий стоили Джереми Корбину карьеры. Он вынужден был уйти со своего поста лидера партии и оппозиции после разгромного (как тогда казалось) поражения на выборах 12 декабря 2019 года.

Лидер обновленной британской оппозиции

Новым лидером лейбористов стал именно Кир Стармер. Он эффектно победил на своем лондонском округе (64,52% против 15,63% у соперницы-консерваторки). Этот успех стал важным аргументом в победе на выборах председателя партии, а, собственно, победу Стармеру (56,2%) обеспечила поддержка британских профсоюзов.

Также победить Стармеру помог, как ни странно, COVID-19. Стармера не назовешь харизматичным (в отличие от того же Корбина), он не слишком хороший оратор. Но в условиях пандемии больших митингов не было физически, как и предвыборных туров кандидатов, на успех в которых рассчитывали, например, еще и главные претендентки на пост лидера лейбористов Ребекка Лонг-Бейли и Лиза Нэнди. В итоге все свелось к голосованию по почте, где не было равных фундаментальному и прагматичному Киру Стармеру.

В апреле 2020 года Стармер сформировал новое теневое правительство, куда пригласил всех своих конкурентов. Стармер взялся за реформу партии и преодолел ее фракционность (а скорее – сектантство). При нем лейбористы вернули себе реноме нормальной партии. Хорошо, что на фоне постоянных скандалов у конкурентов (ковидные вечеринки Бориса Джонсона, попытка "экономического харакири" от Лиз Трас и т.д.) это было не сложно. Собственно, лейбористам только и надо было, что не сильно "косячить" и ждать, а остальное за них сделали сами соперники.

В отличие от слишком левого, даже для лейбористов, Корбина, новый лидер оппозиции был значительно более умеренным и в последующие годы зарекомендовал себя скорее центристом, конечно же, левым. В этом он действительно является в определенной степени наследником так называемых "новых лейбористов", в частности Тони Блэра.

Стармер отказался от леворадикальных идей Корбина о национализации стратегических предприятий, существенно порезал нереалистичные экологические проекты, отверг идею бесплатного обучения в вузах и отказался повышать налоги для самых богатых британцев.

Эта тактика принесла успех – 5 лет спустя лейбористы гарантированно берут уверенный реванш, а тори могут вообще финишировать даже не вторыми.

Чего ждать от нового премьера Украине

На посту премьер-министра от Кира Стармера прежде всего ждут экономических реформ. Конечно, британцы. Украинцы же ждут совсем другого. Дело в том, что вокруг должности премьера Соединенного Королевства за многие годы сложился целый комплекс представлений.

Он заключается в том, что Великобритания должна занимать активную позицию в мире и быть важным игроком на международной арене. Притом, что там происходит на самом острове – мир особо не интересует, в отличие от простых британцев, которые далеко не всегда рады социальным экспериментам политиков. Стармер обещает эту парадигму сломать и заниматься проблемами собственно Британии.



Кир Стармер на встрече с президентом Зеленским, февраль 2023 года / Фото Офиса Президента

Также он обещает не забывать и об Украине (в чем его упрекал действующий премьер и политический оппонент Риши Сунак). Сейчас между консерваторами и лейбористами существует неформальный пакт о неизменности такого курса, ведь на самом деле он не о далекой стране, а о вполне реальной угрозе не только абстрактной "демократии", но и собственно Великобритании и всему миру.

Последнее, чего хочет кто-либо в Украине, – это видеть, как политические партии в Великобритании спорят о том, что для них является вопросом жизни и смерти,

– Кир Стармер в мае 2024 заявляет о непоколебимости поддержки Украины.

Лейбористы Стармера уж точно не та партия, которая призывала выйти из НАТО и избавиться от ядерного арсенала (именно это говорил Корбин. К счастью, на выборах-2024 его забанили сами же лейбористы).

Кир Стармер хорошо осознает опасность России (призывал к санкциям еще до полномасштабного вторжения) и не планирует уменьшать поддержку Украине, а также выступает за рост расходов на оборону (до 2,5% ВВП, но постепенный).

Еще в феврале 2023 года Кир Стармер посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Позже Стармер прямо заявлял, что лидерство Великобритании в вопросе поддержки Украины сохранится и не будет пересмотрено.

Также Стармер поддержал выдачу ордера на арест для Путина и создание международного трибунала по привлечению России к ответственности за агрессию против Украины.



Члены теневого правительства лейбористов в мае 2024 года посетили Киев / Фото Офиса Президента

В мае 2024 года в Киев прибыли министры теневого кабинета лейбористов Дэвид Лэмми и Джон Хили. По итогам встречи с главой Офиса Президента Андреем Ермаком они заверили, что смена власти не повлияет на поддержку Украины:

Поддержка Украины лейбористами является непоколебимой. В этом году могут произойти изменения в правительстве Великобритании, но решимость Соединенного Королевства в поддержке Украины не изменится. Лейбористы полностью поддерживают усиление помощи Украине со стороны Великобритании в этом году и в последующие годы.

Кир Стармер женат. Его жена Виктория также юрист. С ней он познакомился по телефону, когда позвонил, чтобы уточнить некоторые детали очередного дела.У супругов двое детей-подростков – 13-летняя дочь и 15-летний сын.