За бутылку водки готовы на все: в Кирилловке отдыхающие устроили оргию в клубе – видео
Источник:телеграм-канал "Это Запорожье"
На что только не готовы пойти люди ради победы в конкурсе. Так произошло и в курортной Кирилловке, что в Запорожской области. Там отдыхающие хотели показать сексуальный танец, но немного переборщили со страстью.
Видео с "клубничкой" опубликовал один из местных телеграм-каналов. На кадрах видно, как мужчина и женщина решили принять участие в конкурсе, но немного увлеклись.
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Что произошло в Кирилловке
Суть конкурса была в том, чтобы показать сексуальный танец. В понимании пары, очевидно, это означает раздеться и имитировать половой акт. Под конец "номера" и мужчина, и его партнерша по танцполу остались даже без трусов.
К сожалению, неизвестно, не были ли старания пары бесполезными и смогли ли они все же получить главный приз – бутылку водки. В любом случае, мужчина и женщина порадовали гостей клуба. Надеемся, что в тот момент детей рядом не было.
Оргия в Кирилловке: смотрите видео 18+
Реакция соцсетей
В комментариях к посту пользователи раскритиковали танцующих. Вот что написали:
- "Это называется моральное уродство".
- "Животные".
- "Во-первых, это выглядит нелепо и смешно. Хотя в головах, залитых бухлом, они просто сама грация".
- "Жесть. Люди, где ваш здравый смысл?".
- "Тотальная деградация".