За пляшку горілки готові на все: у Кирилівці відпочивальники влаштували оргію в клубі – відео
Джерело:телеграм-канал "Это Запорожье"
На що тільки не готові піти люди заради перемоги в конкурсі. Так сталося й у курортній Кирилівці, що у Запорізькій області. Там відпочивальники хотіли показати найсексуальніший танець, але трохи переборщили з пристрастю.
Відео з "полуничкою" опублікував один з місцевих телеграм-каналів. На кадрах видно, як чоловік та жінка вирішили взяти участь у конкурсі, але трохи захопилися.
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Що відбулося у Кирилівці
Суть конкурсу була в тому, щоб показати найсексуальніший танець. У розумінні пари, очевидно, це означає роздітися та імітувати статевий акт. Під кінець "номеру" і чоловік, і його партнерка по танцполу залишилися навіть без трусів.
На жаль, невідомо, чи не були старання пари марними та чи змогли вони все ж здобути головний приз –пляшку горілки. У будь-якому випадку, чоловік та жінка повеселили гостей клубу. Сподіваємося, що у той момент дітей поруч не було.
Оргія у Кирилівці: дивіться відео 18+
Реакція соцмереж
У коментарях до посту користувачі розкритикували танцюючих. Ось що написали:
- "Це називається моральне каліцтво".
- "Тварини".
- "По-перше, це виглядає безглуздо і смішно. Хоча в головах, залитих бухлом, вони просто сама грація".
- "Жесть. Люди, де ваш здоровий глузд?".
- "Тотальна деградація".