Изнасиловал девушку и сжег чужое авто: в России зэк-вагнеровец снова захотел за решетку

Вагнеровцы, которые смогли выйти из-за решетки, отправившись на войну против Украины, продолжают возвращаться в Россию. И там они делают то, что и раньше – убивают и насилуют. Так, один из них недавно изнасиловал девушку и сжег чужое авто.

Как отмечает российский телеграм-канал Baza, произошло это в Кирове. Там, зек-вагнеровец сначала изнасиловал девушку в чужом авто. После этого он сжег транспортное средство, чтобы замести следы преступления.

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Насиловал уже ранее

По имеющейся информации, вагнеровец свою 22 летнюю жертву завел за гаражи. Девушку он посадил в чужой автомобиль, припаркованный там. В транспортном средстве так называемый "герой СВО" девушку изнасиловал, но на мгновение отвлекся, что позволило ей убежать. Преступник не придумал ничего лучше, чем сжечь ВАЗ. Таким образом он попытался замести следы содеянного.

Обратим внимание, что за изнасилование вагнеровца уже судили в 2013 году. А в 2019 году его отправили за решетку за убийство. Впрочем, после 2022 года зэка завербовали в ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, после чего он отправился убивать украинцев.

Преступнику удалось выжить на войне в Украине. И когда его так называемый "контракт" закончился, он уволился и вернулся в Россию. По имеющейся информации, зэка-вагнеровца уже арестовали. Против преступника открыли уголовное дело по статье "Изнасилование".

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