Зґвалтував дівчину та спалив чуже авто: у Росії зек-вагнерівець знову захотів за ґрати

Вагнерівці, котрі змогли вийти з-за ґрат, вирушивши на війну проти України, продовжують повертатися до Росії. І там вони роблять те, що й раніше – вбивають і ґвалтують. Так, один із них нещодавно зґвалтував дівчину і спалив чуже авто.

Як зазначає російський телеграм-канал Baza, сталося це у Кірові. Там, зек-вагнерівець спочатку зґвалтував дівчину у чужому авто. Після цього він спалив транспортний засіб, щоб замести сліди злочину.

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Ґвалтував уже раніше

За наявною інформацією, вагнерівець свою 22 річну жертву завів за гаражі. Дівчину він посадив у чужий автомобіль, припаркований там. У транспортному засобі так званий "герой СВО" дівчину зґвалтував, але на якусь мить відволікся, що дозволило їй втекти. Злочинець не придумав нічого кращого, ніж спалити ВАЗ. Таким чином він спробував замести сліди скоєного.

Звернімо увагу, що за зґвалтування вагнерівця уже судили у 2013 році. А у 2019 році його відправили за ґрати за вбивство. Втім, після 2022 року зека завербували до ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина, після чого він вирушив убивати українців.

Злочинцю вдалося вижити на війні в Україні. І коли його так званий "контракт" закінчився, він звільнився та повернувся до Росії. За наявною інформацією, зека-вагнерівця вже заарештували. Проти злочинця відкрили кримінальну справу за статтею "Зґвалтування".

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