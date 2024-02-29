Як розповідає російське видання Настоящее время, про це йдеться у кримінальній справі. Вона свідчить про те, що так званий "герой" так званої "спецоперації" скоїв моторошне вбивство через образи.

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Поквитався з вчителькою

Отже, сталося моторошне вбивство в Якутії. Російський військовий після повернення з війни проти України вбив переможницю конкурсу "Найкращий вчитель Росії". Жінку, котра від Владіміра Путіна отримала грант.

Зауважимо, що російський загарбник Віктор Саввінов не вперше скоює злочин. Його неодноразово судили за крадіжки, автовикрадення та розбої. Ба більше, з 2020 року він відбував 11-річний термін. За ґрати його відправили через те, що вбив свою товаришку по чарці. Жінку він "зарізав одразу чотирма ножами". У в'язниці злочинець провів кілька років, після чого його завербували на фронт.

Напередодні 25-річний злочинець Саввінов повернувся до рідного села Кутана Сунтарського району. Він вирішив відсвяткувати 23 лютого. А після цього пішов до 64-річної Валентини Федорової. Тієї самої вчительки. Його мета – поквитатися за "колишні образи".

Донька Федорової розповіла, що убивця ходив по селу та скаржився, що не отримує належної поваги. Він ходив поміж сусідів і прийшов близько півночі до вчительки.

Ходив по сусідах і прийшов до моєї мами приблизно о 23:00 годині, вона його невістка, тобто його тато і наш тато рідні брати. Мама його не пустила, і єдина зателефонувала голові (села – 24 Канал), сказала, що він п'яний вештається селом,

– розповіла вона.

За її словами, голова відправив дільничного, котрий злочинця не заарештував. Він відвіз його до саїлика – літнього типу житла серед якутів – та вклав його там спати. Але на цьому все не закінчилося.

Наступного дня Саввінов не зупинився. Він проломив голову ломом своєму черговому товаришеві по чарці, чим його і вбив. А після цього вкотре завалився до Федорової. Жінку він зарубав сокирою.