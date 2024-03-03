Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про смерть російського пілота Максима Кузьмінова. Саме він перегнав гелікоптер Мі на територію України, ця операція дістала назву "Синиця".

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Кремль полює на "зрадників"

Журналісти The Wall Street Journal запевняють, що смерті росіян за незвичайних обставин були зафіксовані на трьох континентах. Зокрема, вважається, що деякі громадяни нібито могли виношувати "політично підривні для Росії ідеї".

Водночас інші, ймовірно, були втягнуті в так звану "кримінальну війну". Також частина могла померти природною смертю. Тому, Вікіпедія опублікувала список з 51 особи "Загадкові смерті російських бізнесменів".

Бізнесменів знайшли повішеними в Лондоні й втопленими в Пуерто-Рико. Бос правлячої партії впав з даху індійського готелю, а 46-річний заступник міністра науки помер від незрозумілої хвороби під час повернення з Куби,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, поліція Іспанії й досі розслідує смерть колишнього заступника голови правління компанії "Новатек" Сергія Протосеня, а також його дружини й доньки поблизу Барселони у 2022 році.

Зокрема, у лютому стало відомо, що в московському елітному житловому комплексі "Будинок друга Путіна" помер 35-річний син Ігоря Сєчіна, довірена особа диктатора та виконавчий директор нафтового гіганта "Роснефть".

Видання наголошує на тому, що ці смерті не мають ознак, так би мовити "руки Кремля".

Які ще смерті вважають загадковими

Окрім вищезгаданих випадків варто згадати й те, що через два місяці після початку невдалого заколоту ПВК "Вагнера" неподалік від резиденції Путіна на літаку розбився Євген Пригожин.

Серед нещодавніх випадків журналісти виокремили смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Цікавим є те, що інформація про його гибель з'явилася тоді, коли, за словами його колег, політика мали обміняти.

Водночас видання звернуло увагу на смерть російського льотчика Максима Кузьмінова.

Мафіозне вбивство Кузьмінова вписується в іншу приховану течію нової шпигунської війни між Росією та Заходом. З моменту вторгнення Путіна Україна та її західні союзники активізували спроби спустошити російську державу та армію, залучивши потік перебіжчиків, які, як сподіваються, можуть стати потоком,

– йдеться у матеріалі WSJ.

ЗМІ також зауважило, що Кремль своєю чергою намагається полювати на своїх відступників.