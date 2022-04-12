Кислица на заседании ООН зачитал щемящее письмо мальчика к умершей матери

Постпред при ООН Сергей Кислица на заседании Организации Объединенных Наций зачитал письмо украинского мальчика. Его ребенок написал погибшей от рук оккупантов матери.

Постоянный представитель Украины при ООН рассказал, что письмо написал 9-летний мальчик. Оно появилось в сети "несколько дней назад".

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Кислица зачитал письмо ребенка к умершей матери

Выступая на заседании ООН, Сергей Кислица зачитал письмо на английском, в котором мальчик написал: "Мама, это письмо – мой подарок тебе к женскому дню 8 марта! Если ты думаешь, что зря меня воспитала, то ошибаешься! Спасибо за лучшие 9 лет моей жизни! Спасибо за мое детство! Ты лучшая мама на свете! Я никогда не забуду тебя! Желаю удачи на небесах! Желаю тебе попасть в рай! Я постараюсь вести себя хорошо, чтобы тоже попасть в рай!".



Письмо мальчика умершей матери / Фото DR

После прочтения письма Сергей Кислица сказал:

мать мальчика убили российские солдаты, когда они пытались убежать на машине из оккупированного Россией города;

мальчик сидел в запертой машине возле мертвой матери, пока местные люди его не нашли и не забрали в приют.

Такие письма не должны быть написаны. Если они существуют, значит, что-то пошло не так, в том числе и здесь, в ООН,

– сказал Кислица.

Дипломат добавил, что такие письма означают, что механизм поддержания международного мира и безопасности не работает и должен быть исправлен. Однако объяснил:

"но можно ли его исправить, пока России разрешено воспользоваться правами постоянного члена?;

если мы не сможем остановить кремль, все больше детей станут сиротами. Все больше матерей будут терять своих детей".

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