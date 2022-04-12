Кислиця на засіданні ООН зачитав щемливий лист хлопчика до померлої матері

Постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Організації Об'єднаних Націй зачитав лист українського хлопчика. Його дитина написала загиблій від рук окупантів матері.

Постійний представник України при ООН розповів, що лист написав 9-річний хлопчик. Він з'явився у мережі "декілька днів тому".

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Кислиця зачитав лист дитини до померлої матері

Виступаючи на засіданні ООН Сергій Кислиця зачитав листа англійською, проте хлопчик написав: "Мама, цей лист – мій подарунок тобі до жіночого дня 8 березня! Якщо ти думаєш, що даремно мене виховала, то помиляєшся! Дякую за найкращі 9 років мого життя! Дуже дякую за моє дитинство! Ти найкраща мама на світі! Я ніколи не забуду тебе! Бажаю удачі на небесах! Бажаю тобі потрапити до раю! Я постараюся поводитися добре, щоб теж потрапити до раю!".



Лист хлопчика померлій матері / Фото DR

Після прочитання листа Сергій Кислиця сказав:

матір хлопчика вбили російські солдати, коли вони намагались втекти на машині з окупованого Росією міста;

хлопчик сидів у замкненій машині біля мертвої матері, поки місцеві люди його знайшли та забрали у притулок.

Такі листи не повинні бути написані. Якщо вони існують, значить, щось пішло не так, зокрема й тут, в ООН,

– сказав Кислиця.

Дипломат додав, що такі листи означають, що механізм підтримки міжнародного миру та безпеки не працює і має бути виправлений. Однак пояснив:

"та чи можна його виправити, поки Росії дозволено скористатися правами постійного члена?;

якщо ми не зможемо зупинити кремль, дедалі більше дітей стануть сиротами. Дедалі більше матерів втрачатимуть своїх дітей".

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