Выбросили двух малышей из окна жилого дома: в Китае суд казнил молодую пару

В Китае казнили пару, которая убила двух детей от первого брака мужа. Так, молодожены выбросили малышей из окна многоэтажного дома.

По свидетельству пары, дети якобы “мешали их бракосочетанию”. Эта история вызвала возмущение во всей Поднебесной.

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В Китае казнили пару, выбросившую детей из окна дома

Журналисты отметили, что китайский суд признал мужчину вместе с девушкой виновными в убийстве его детей от первого брака. Они инсценировали якобы случайное падение малышей из жилой многоэтажки в юго-западном мегаполисе Чунцин, чтобы "могли создать новую семью".

Китаец Чжан Бо, сначала скрывая свое семейное положение и детей, закрутил роман с Йе Ченчень. Однако, когда Йе узнала правду, Чжан в конце концов развелся с женой, чтобы быть с ней.

В суде выяснилось, что Йе считала двоих детей Чжана препятствием для их отношений и обременительным бременем для их будущей совместной жизни. Она неустанно давила на Чжана, чтобы он избавился от детей, и даже угрожала разводом, если он откажется.

В глубоко трагическом повороте событий Чжан и Йе вступили в сговор, что привело к неописуемому акту – выбрасывания двухлетней дочери и годовалого сына из окна из их квартиры на 15-м этаже в ноябре 2020 года. К сожалению, невинные дети погибли в этом ужасном инциденте.

В декабре 2021 года суд вынес Чжан и Йе смертный приговор, подчеркнув тяжесть и отвратительность их действий. Недавно их приговор был приведен в исполнение, что ознаменовало завершение длительного и мучительного судебного процесса.

Это дело оказало длительное влияние на китайское общество: новость об их казни получила широкую огласку в популярной китайской социальной сети Weibo. Эта история получила огромное количество просмотров, что отражает коллективный шок и возмущение общественности этим отвратительным преступлением китайской пары.