Погибли 11 человек, в том числе 5 детей: в Китае школьный автобус попал в страшное ДТП

Страшная авария произошла в Китае. Школьный автобус врезался в остановку, в результате чего погибло 11 человек, среди которых пятеро детей.

Собственно, в провинции Шаньдун автобус неожиданно выехал на тротуар, где собрались дети и родители. Жертвами стали шестеро взрослых и пятеро школьников, еще 13 человек были травмированы.

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Страшная авария в Китае

По сообщению государственного агентства Xinhua, инцидент произошел у входа в среднюю школу города Тайань. Водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством в 07:27 по местному времени.

Среди пострадавших один человек находится в тяжелом состоянии, остальные – в стабильном,

– говорится в сообщении.

Впоследствии появились снимки и видео с места происшествия, где видно, как взрослые пытаются помочь детям, лежащих на дороге в крови, рядом с большим серым автобусом.

Автобус, попавший в ДТП, был специально оборудован для перевозки школьников.

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Власти проводят расследование, чтобы установить причины аварии.

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Вспомним, что в 2017 году в китайском городе Вэйхай, что также в провинции Шаньдун, произошло похожее трагическое дорожно-транспортное происшествие, когда школьный автобус попал в ДТП и вспыхнул в тоннеле. В результате той аварии погибли 12 человек, в том числе 11 детей дошкольного возраста.