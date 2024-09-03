Речь идет о кортеже Тима Уолза – кандидата в вице-президенты США от Демократической партии. Уже известно, что есть пострадавшие.

Интересно Что кандидат Харрис в вице-президенты США говорил об Украине: основе заявления Тима Уолза

Кортеж Тима Уолза попал в ДТП

Автомобили из кортежа губернатора Миннесоты Тима Уолза, разбились в понедельник, когда кандидат в вице-президенты США направлялся на предвыборную кампанию в Милуоки.

По словам репортера, который путешествовал с политиком, у сотрудника в микроавтобусе, который перевозил представителей прессы, была сломана рука после того, как транспортное средство "сильно отбросило вперед" во время столкновения автомобилей.

Издание пишет, что авто Уолза не попало в ДТП. Он продолжил движение к месту запланированного события.

Также СМИ сообщали, что другие репортеры, которые путешествовали с губернатором, получили царапины и синяки. Кроме того, были опасения, что у одного возможно сотрясение мозга. Причина ДТП пока неизвестна.