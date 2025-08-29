Китаец из города Шэньчжэнь прошел 800 километров вместе со своими 10-летней дочерью и 8-летним сыном, чтобы закалить их характер. Месячный поход стал для детей настоящим испытанием, а для отца – способом провести время с семьей.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.

Смотрите также Китай отказался участвовать в переговорах о ядерном разоружении с США и Россией, – CBS News

Для чего китаец взял детей в изнурительный поход?

Отец по фамилии Ву вместе с 10-летней дочерью и 8-летним сыном отправились в месячное путешествие пешком 17 июля из района Баоань в Шэньчжэне и завершили его 17 августа в городе Чанша, что в центральной провинции Хунань.

Я не ожидал, что они пройдут весь путь до конца. Я чувствую облегчение и горжусь ими,

– поделился впечатлениями Ву.

Мужчина объяснил, что из-за работы в автошколе в Шэньчжэне проводит мало времени с детьми. Идея пешком добраться до родного города в Хунане возникла у него еще два года назад, но тогда он отказался от замысла, потому что дети были слишком малы.

"Я хотел укрепить их дух с помощью пешего путешествия. Мои дети склонны легко сдаваться и избегать вызовов. Я хотел, чтобы они были настойчивыми и выработали привычку доводить начатое до конца", – отметил он.

Во время похода он нес рюкзак весом 10 килограммов, а каждый ребенок имел по 5-килограммовой сумке. Ежедневно они преодолевали не менее 23 километров. Чтобы поддержать детей, отец постоянно подбадривал их.

Когда я замечал, что они устали, я говорил им, что они сильнее своего папы. Чем длиннее расстояние они проходили, тем больше чувствовали удовлетворение от достигнутого,

– рассказал он.

Ву также установил для детей лимит ежедневных расходов. Если дети тратили больше, то должны были компенсировать разницу из собственных карманных денег.

В половине второго ночи 17 августа семья прибыла на железнодорожный вокзал Чанша-Юг, где их ждала жена Ву, Ван.

"Сначала я не соглашалась с планом похода. Было очень жарко, а также были вопросы безопасности. Но все трое согласились, поэтому я должна была сказать "да". Я каждый день волновалась за них. Я думаю, что поход изменил детей. Моя дочь стала не такой привередливой, как раньше, а мой сын – более самостоятельным. Надеюсь, что их путешествие будет способствовать их развитию", – заявила жена Ву.

Как ветеран на костылях отправился пешком из Киева в Одессу?

Ветеран с позывным "Кокс" отправился пешком из Киева в Одессу на костылях. Его цель – собрать средства на ремонт автомобилей для фронта и других насущных потребностей военных.

Известно, что это уже не первое такое благотворительное шествие для бойца. Ранее он прошел на костылях дистанцию до Днепра, Харькова и Ровно.