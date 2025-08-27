Президент США Дональд Трамп хотел привлечь к этим переговорам Китай. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

Смотрите также Россия впервые вывела в море на испытания атомную субмарину "Пермь": чем она вооружена

Почему Китай отказывается от переговоров о ядерном разоружении?

В Пекине идею присоединиться к переговорам США и России о ядерном разоружении считают "ни разумной, ни реалистичной".

Китай и США находятся на совершенно разном уровне по объемам ядерного потенциала. Пекин поддерживает свои силы на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности и не участвует в гонке вооружений ни с одной страной. Основная ответственность за ядерное разоружение лежит на государствах, которые имеют самые большие арсеналы – США и России,

– сказал представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякун.

В чем заключается идея Трампа провести переговоры с Россией и Китаем?