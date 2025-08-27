Президент США Дональд Трамп хотів залучити до цих переговорів Китай. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

Дивіться також Росія вперше вивела у море на випробування атомну субмарину "Перм": чим вона озброєна

Чому Китай відмовляється від переговорів про ядерне роззброєння?

У Пекіні ідею долучитися до переговорів США та Росії про ядерне роззброєння вважають "ні розумною, ні реалістичною".

Китай і США знаходяться на абсолютно різному рівні за обсягами ядерного потенціалу. Пекін підтримує свої сили на мінімальному рівні, необхідному для національної безпеки та не бере участі у перегонах озброєнь з жодною країною. Основна відповідальність за ядерне роззброєння лежить на державах, які мають найбільші арсенали – США та Росії,

– сказав речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякун.

У чому полягає ідея Трампа провести переговори з Росією та Китаєм?