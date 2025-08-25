Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію в Білому домі.

Що заявив Трамп про розмову з Путіним?

Американський лідер сказав, що обговорював з Путіним багато речей. Серед тем, зокрема, ядерна зброя.

Ракети, ядерна зброя – ми говоримо про багато різних речей. Ми говоримо про обмеження ядерної зброї, ми залучимо до цього Китай,

– заявив Дональд Трамп.

Також додав, що у США "її найбільше", у Росії, друге місце, а у Китаю – третє. Президент наголосив, що Пекін зараз "значно відстає", однак через 5 років наздожене Вашингтон.

Додамо, що питання американський лідер прокоментував на ще одній пресконференції, – під час зустрічі з президентом Південної Кореї.

Одна з речей, яку ми намагаємося зробити з Росією та Китаєм, – це денуклеаризація,

– заявив Трамп.

Президент США наголосив, що не можна дозволити поширення ядерної зброї, адже "її потужність надто велика".

Коротко про розмову Трампа з Путіним 18 серпня