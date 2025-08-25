Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию в Белом доме.
Что заявил Трамп о разговоре с Путиным?
Американский лидер сказал, что обсуждал с Путиным много вещей. Среди тем, в частности, ядерное оружие.
Ракеты, ядерное оружие – мы говорим о многих разных вещах. Мы говорим об ограничении ядерного оружия, мы привлечем к этому Китай,
– заявил Дональд Трамп.
Также добавил, что у США "его больше всего", у России, второе место, а у Китая – третье. Президент подчеркнул, что Пекин сейчас "значительно отстает", однако через 5 лет догонит Вашингтон.
Добавим, что вопрос американский лидер прокомментировал на еще одной пресс-конференции, – во время встречи с президентом Южной Кореи.
Одна из вещей, которую мы пытаемся сделать с Россией и Китаем, – это денуклеаризация,
– заявил Трамп.
Президент США подчеркнул, что нельзя позволить распространение ядерного оружия, ведь "его мощность слишком велика".
Коротко о разговоре Трампа с Путиным 18 августа
После переговоров с Владимиром Зеленский и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа Дональд Трамп позвонил Путину по телефону.
Президент США проинформировал российского диктатора о ходе переговоров. После Трамп заявил о подготовке встречи Зеленского и Путина.
Позже в Кремле подтвердили разговор Трампа с Путиным. Заявили, что он длился 40 минут. Помощник российского диктатора охарактеризовал разговор как "откровенный и весьма конструктивный".