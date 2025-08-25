Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию в Белом доме.

Что заявил Трамп о разговоре с Путиным?

Американский лидер сказал, что обсуждал с Путиным много вещей. Среди тем, в частности, ядерное оружие.

Ракеты, ядерное оружие – мы говорим о многих разных вещах. Мы говорим об ограничении ядерного оружия, мы привлечем к этому Китай,

– заявил Дональд Трамп.

Также добавил, что у США "его больше всего", у России, второе место, а у Китая – третье. Президент подчеркнул, что Пекин сейчас "значительно отстает", однако через 5 лет догонит Вашингтон.

Добавим, что вопрос американский лидер прокомментировал на еще одной пресс-конференции, – во время встречи с президентом Южной Кореи.

Одна из вещей, которую мы пытаемся сделать с Россией и Китаем, – это денуклеаризация,

– заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что нельзя позволить распространение ядерного оружия, ведь "его мощность слишком велика".

Коротко о разговоре Трампа с Путиным 18 августа