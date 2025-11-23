Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко объяснил 24 Каналу, что Россия очень боится возможности восстановления ядерного статуса Украины, ведь после нарушения Будапештского меморандума Украина имеет потенциал для создания ядерного оружия.

Почему Россия боится возможного восстановления ядерного статуса Украины?

Первое – пункт о подписании договора о ядерном сдерживании между Россией и США ничего не дает ни для европейской, ни для украинской безопасности, но является актуальным для России.

Трамп дважды заявлял, что не хочет пролонгировать СНВ-III и стремится включить в договоренности Китай, который активно наращивает ядерный арсенал. Зато Путин в начале сентября в одностороннем порядке пролонгировал этот договор, фактически давая Трампу возможность сделать то же самое.

Второе положение – это фиксация безъядерного статуса Украины.

"На это нужно обращать внимание даже больше, чем на чувствительные пункты о количестве наших войск. Россияне критически боятся этой темы – они просто горят, когда кто-то только вспоминает о возможности ядерного статуса Украины", – сказал Буряченко.

Будапештский меморандум не выполняется подписантами и гарантами безопасности Украины: одна сторона-гарант – ядерная Россия – напала на безъядерную страну, а другие не обеспечивают безопасности. Поэтому с юридической стороны этот меморандум можно считать недействительным.

Украина в любой момент может обжаловать его в судебных инстанциях, созвать внеочередное заседание Совбеза ООН и заявить о том, что так называемый "мир" является на самом деле лишь отсрочкой до следующего вторжения России.

Россияне очень боятся этого, потому что понимают, что Украина имеет технологические возможности и специалистов для восстановления ядерного статуса. В мире, где не действует международное право и нет контуров общей безопасности, где всех гнут через силу, кто нам помешает? Только мы сами – если согласимся подтвердить безъядерный статус, то загоним себя в серьезную ловушку, из которой выхода не будет,

– отметил Буряченко.

Что известно о ядерном противостоянии США и России?