Обозреватель Марк Галеотти – один из ведущих мировых экспертов по российской преступности и безопасности, объяснил, в чем главные недостатки плана для Украины, и почему, возможно, Киев будет вынужден на него согласиться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Почему "мирный план" может стать единственной надеждой для Украины?

Галеотти говорит, что текущая версия плана читается странно, полна аномалий и неясностей – он явно не был составлен дипломатами или педантами. Однако этот документ не считается окончательным, а скорее повесткой дня для будущих обсуждений.

Ожидается, что большая часть оккупированных территорий останется в руках России, но без официального признания. При этом, как указывает Галеотти, учитывая то, что даже самые ярые сторонники Украины признают, по крайней мере в частных беседах, что в обозримом будущем эти территории не будут освобождены, это не так уж и много.

При этом Украина останется суверенной, лишенной членства в НАТО, но способной вступить в ЕС и, по-прежнему, способной размещать ракеты дальнего действия, которые могут поразить Москву.

И хотя одно из положений ограничивает численность вооруженных сил до 600 000 человек, это значительно больше, чем прежняя численность вооруженных сил в мирное время и намного превышает лимит в 85 000 человек, который Москва пыталась ввести в 2022 году.

Этим летом аналитики Министерства обороны Великобритании сказали мне, что, по их мнению, Киев в любом случае вряд ли сможет позволить себе содержать постоянные вооруженные силы численностью более 500 000 человек в долгосрочной перспективе,

– пишет Галеотти.

Он добавляет, что Путин также пошел на некоторые незначительные уступки. В частности, согласно плану, Россия выведет свои войска из небольших частей Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей, которые она захватила, и откажется от своих претензий на более чем 150 миллиардов фунтов стерлингов суверенных активов, замороженных на Западе, большая часть которых будет потрачена на Украину.

Однако для российского диктатора главная уступка, на которую он идет, заключается в том, что он прекратит войну, подчеркивает эксперт. Галеотти указывает, что экономика России больше и, несмотря на вхождение в рецессию, все еще более здоровая, чем экономика Украины.

Российская армия ежемесячно набирает около 30 000 добровольцев, пополняя потери. Хотя Киев начал собственную кампанию дальних ударов по российским объектам по переработке топлива, ракеты и беспилотники Москвы также наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины, вызывая перебои в электроснабжении продолжительностью до 16 часов с наступлением зимы.

Кроме этого, учитывая, что Америка уже отозвала почти всю военную и финансовую помощь, Европе будет сложно покрыть 70 миллиардов, которые Украине понадобятся в следующем году для своих программ перевооружения и экономического развития.

Отмечается, что документ не является окончательным, и все детали еще необходимо проработать. Кроме того, Трамп может потерять интерес и не довести дело до конца, Путин – решит, что в следующем году можно будет заключить еще более выгодную сделку, а Зеленский может решить отклонить ее.

Если будет достигнут прогресс, то именно здесь в дело вступят другие заинтересованные стороны. Европа также должна будет согласиться на обязательства по проекту восстановления, который содержит характерную для Трампа оговорку, предусматривающую возвращение половины всех "доходов" в США.

Кроме того, другие страны "большой семерки", в частности Япония и Канада, будут вынуждены вновь принять Россию в свой клуб. Украина, как и раньше, будет иметь не только право голоса, но и право вето на все принятые решения. Поэтому это не более чем начало конца, подчеркивает Галеотти.

