Політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко пояснив 24 Каналу, що Росія надзвичайно боїться можливості відновлення ядерного статусу України, адже після порушення Будапештського меморандуму Україна має потенціал для створення ядерної зброї.

Дивіться також: "Дивний" план Трампа може стати єдиною надією України на кінець війни, – The Times

Чому Росія боїться можливого відновлення ядерного статусу України?

Перше – пункт про підписання договору про ядерне стримування між Росією та США нічого не дає ні для європейської, ні для української безпеки, але є актуальним для Росії.

Трамп двічі заявляв, що не хоче пролонгувати СНО-ІІІ й прагне включити до домовленості Китай, який активно нарощує ядерний арсенал. Натомість Путін на початку вересня в односторонньому порядку пролонгував цей договір, фактично даючи Трампу можливість зробити те саме.

Друге положення – це фіксація без'ядерного статусу України.

"На це потрібно звертати увагу навіть більше, ніж на чутливі пункти про кількість наших військ. Росіяни критично бояться цієї теми – вони просто палають, коли хтось лише згадує про можливість ядерного статусу України", – сказав Буряченко.

Будапештський меморандум не виконується підписантами та гарантами безпеки України: одна сторона-гарант – ядерна Росія – напала на без'ядерну країну, а інші не забезпечують безпеки. Тому з юридичної сторони цей меморандум можна вважати недійсним.

Україна в будь-який момент може оскаржити його в судових інстанціях, скликати позачергове засідання Радбезу ООН і заявити про те, що так званий "мир" є насправді лише відстрочкою до наступного вторгнення Росії.

Росіяни надзвичайно бояться цього, бо розуміють, що Україна має технологічні можливості та фахівців для відновлення ядерного статусу. У світі, де не діє міжнародне право і немає контурів загальної безпеки, де всіх гнуть через силу, хто нам стане на заваді? Тільки ми самі – якщо погодимося підтвердити без'ядерний статус, то заженемо себе в серйозну пастку, з якої виходу не буде,

– зазначив Буряченко.

Що відомо про ядерне протистояння США та Росії?