Колишній співробітник Пентагону Метью Креніг зазначає, що світ вступає в третє ядерне століття, яке буде набагато більше схоже на холодну війну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Що кажуть у WSJ про нову гонку озброєнь?

У WSJ зазначають, що Пекін, який донедавна мав відносно невеликий ядерний арсенал, стрімко нарощує свій потенціал і може досягнути паритету зі США вже до середини 2030-х років. Водночас Росія розробляє нове покоління ядерних систем, орієнтованих на ураження американських міст.

На відміну від Москви та Вашингтона, які все ще пов’язані певними обмеженнями Договору СНО-III, що спливає у лютому, Китай не бере участі в системі контролю над озброєннями та активно нарощує арсенал.

За оцінками американських експертів, у США нині є 5117 ядерних боєголовок, з них 3700 – зняті з озброєння, у Росії – 5459, а в Китаю – близько 600. До "ядерного клубу" активно долучається і Північна Корея, яка вже володіє приблизно 50 боєголовками та розробляє ракети й субмарини для ударів по США.

Американська програма модернізації ядерної сфери базувалася на припущенні, що загроза з боку Росії, Китаю та КНДР не зростатиме. Тепер ці очікування виявилися хибними.

Варто зауважити, що наразі Китай не готовий до переговорів щодо контролю над озброєннями: там хочуть спершу наздогнати США та Росію. Деякі китайські військові експерти прямо заявляють, що мета Пекіна – мати стільки ядерної зброї, щоб США "ніколи не посміли" застосувати її проти Китаю.

На тлі війни проти України Кремль регулярно вдається до ядерних погроз, намагаючись обмежити підтримку Києва з боку Заходу. Однак експерти наголошують, що багато російських "чудо-озброєнь", зокрема ракета "Буревісник" та системи "Посейдон", не готові до реального застосування й більше виконують роль інструмента залякування.

Для росіян мотивацією багато в чому служить просто фактор страху, що змушує нас говорити про цю страшну ракету. Вона поглинає їхній бюджет на дослідження і розробки. По суті, це марна трата грошей для Росії,

– пояснив Фабіан Гоффман з університету Осло.

Він також додав, що у китайців набагато розумніший підхід, адже вони просто будують боєголовки й міжконтинентальні балістичні ракети, не намагаючись створювати щось дивне й екзотичне.

Що відомо про випробування ядерної зброї?