Відповідну заяву російський високопосадовець зробив у неділю, 9 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське видання "ТАСС".

Дивіться також "Летючий Чорнобиль": що відомо про ядерні ракети "Буревестник", якими Путін залякує Трампа

Про що заявив Пєсков?

Речник Кремля запевнив, що і Росія, і Китай нібито не займаються випробуваннями ядерної зброї, додаючи, що Володимир Путін навіть не наказував розпочинати підготовку до них, бо спершу варто "зрозуміти їхню доцільність".

Путін говорив, що Росія віддана забороні ядерних випробувань, але якщо це зробить інша країна, то Москва зберігатиме паритет,

– заявив він.

Також він прокоментував нещодавні випробування систем озброєння "Буревісник" і "Посейдон", заперечивши інформацію про те, що вони були ядерними. Водночас Пєсков назвав ці технології "проривними" та унікальними.

На запитання пропагандистів про те, чи могли американські фахівці сплутати випробування "Буревісника" та "Посейдона" з ядерними, російський високопосадовець відповів, що "вони не повинні робити таких помилок".

Крім вищезгаданого, за його словами, подібної зброї немає в жодної іншої держави світу, тож для її створення потрібні "колективи цілеспрямованих та обдарованих людей, які здатні створювати проривні технології".

До чого насправді готується Росія?