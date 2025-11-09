Соответствующее заявление российский чиновник сделал в воскресенье, 9 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание "ТАСС".
О чем заявил Песков?
Представитель Кремля заверил, что и Россия, и Китай якобы не занимаются испытаниями ядерного оружия, добавляя, что Владимир Путин даже не приказывал начинать подготовку к ним, потому что сначала стоит "понять их целесообразность".
Путин говорил, что Россия привержена запрету ядерных испытаний, но если это сделает другая страна, то Москва будет сохранять паритет,
– заявил он.
Также он прокомментировал недавние испытания систем вооружения "Буревестник" и "Посейдон", отрицая информацию о том, что они были ядерными. В то же время Песков назвал эти технологии "прорывными" и уникальными.
На вопрос пропагандистов о том, могли ли американские специалисты спутать испытания "Буревестника" и "Посейдона" с ядерными, российский чиновник ответил, что "они не должны делать таких ошибок".
Кроме вышеупомянутого, по его словам, подобного оружия нет ни у одного другого государства мира, поэтому для его создания нужны "коллективы целеустремленных и одаренных людей, которые способны создавать прорывные технологии".
К чему на самом деле готовится Россия?
Недавно после громких "ядерных" заявлений Кремля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют возобновить испытания ядерного оружия, чтобы "уравнять условия" с другими странами, в частности с Россией и Китаем.
После этого Владимир Путин собрал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Сообщали, что он поручил готовиться к возможным полномасштабным ядерным испытаниям, хотя Песков это опроверг.
В то же время Дональд Трамп заявил о возможности совместного ядерного разоружения Соединенных Штатов, Китая и России. Он допустил план денуклеаризации, отметив, что, возможно, над этим уже идет работа.